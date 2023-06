Maignan, piccolo problema muscolare. La Francia non correrà rischi: in dubbio per Gibilterra

Arrivano buone notizie per il Milan dalla Francia. Il problema di Mike Maignan, fermatosi durante l’allenamento di ieri con la propria nazionale per un problema muscolare, non sembra grave. Lo staff transalpino prenderà una decisione soltanto questa mattina ma si può pensare che l’estremo difensore del Milan non verrà rischiato. Al suo posto, di conseguenza, potrebbe giocare Brice Samba contro Gibilterra. A riferirlo è L’Equipe.

Foto: Instagram Maignan