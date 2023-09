Infortunio Maignan: non ci sono lesioni. Il report del Milan

Nel finale del match contro il Newcastle, il portiere rossonero Mike Maignan è stato costretto a lasciare il campo al minuto 81′, con Sportiello che ha preso parte alla parte finale della gara d’esordio in Champions League. Per il francese non c’è lesione, al contrario si tratta di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La risonanza magnetica effettuata in mattinata ha dunque scongiurato il rischio di una lesione muscolare, con l’evoluzione dell’infortunio che verrà monitorata quotidianamente.

Foto: Instagram Maignan