Maignan: “L’infortunio dell’anno scorso mi ha segnato. E’ stato il più duro della carriera”

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato a Telefoot, ricordando il brutto infortunio della scorsa stagione in rossonero.

Queste le sue parole: “Quando sono diventato il portiere titolare della Francia, Lloris mi ha detto di restare me stesso, che era una cosa che meritavo e che era giusto che toccasse a me”.

Sulla prossima sfida di Champions col PSG e l’amico Kimpembe: “Ho parlato con Presnel al telefono. È un peccato che non sarà della partita, so che sogna di farmi gol ma ancora non ce l’ha fatta”.

Sull’infortunio patito al polpaccio l’anno scorso: “È stato il mio primo infortunio davvero serio, è stato un momento davvero complicato. Ho lavorato duramente per recuperare, senza mai fermarmi. È un qualcosa che ti segna”.

