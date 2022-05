Maignan: “Ibra un esempio per tutti, mi ha spiegato cos’è il Milan. Non è mai stato un mio obiettivo sostituire Donnarumma”

Mike Maignan, nel corso della sua intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’eredità di Donnarumma e di Ibrahimovic: “Non ho mai sentito alcun tipo di stress al riguardo, perché non è mai stato un mio obiettivo prendere il posto di Gigio, oppure di farlo dimenticare. Sono venuto al Milan per scelta professionale, per lavorare e giocare il mio calcio. Poi, quando lavori bene, raccogli i frutti. Certo, sapevo che magari non mi avrebbero fischiato, ma al Milan mi sono subito sentito a casa, e l’affetto dei tifosi è straordinario. Ibra? Mi ha fatto i complimenti per il titolo con il Lilla, ma mi ha spiegato che in Italia era tutta un’altra cosa e che al Milan c’era più pressione. Ibrahimovic è un esempio per tutti. Anche lui, come me, ha stretto i denti per centrare l’obiettivo come si era ripromesso. Spero torni presto con noi. Kalulu? Si è rivelato davvero forte, anche mentalmente, ha saputo sfruttare al meglio la sua occasione e spero continui così. Con Theo siamo molto legati pure in nazionale. Giroud non è una sorpresa per nessuno, e ha pure demolito come promesso la maledizione del numero 9”.

FOTO: Twitter Milan