Maignan: “Giocare contro il PSG sarà speciale, non dovrò farmi sovrastare dalle emozioni”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro la Scozia, il portiere del Milan e della Nazionale francese, Mike Maignan, ha parlato anche della sfida contro il Paris Saint-Germain, in programma il 25 ottobre, un ritorno al passato per lui: “È sempre speciale tornare a casa, che sia Lille o il Paris. Giocare di nuovo contro il PSG sarà speciale. Ci saranno la famiglia, gli amici… Dovrò rimanere concentrato e non farmi sovrastare dalle emozioni”.

Foto: Instagram Maignan