Maignan e la guarigione più lenta: non salta da cinque mesi

Il portiere del Milan, Mike Maignan, è clinicamente guarito ma non effettua né salti né balzi da ben cinque mesi. A riferirlo è il Corriere della Sera, secondo cui è chiaro che qualcosa nel processo di recupero è andato storto. L’estremo difensore francese (miglior del suo ruolo nella scorsa Serie A) non gioca una partita con i rossoneri dal lontano 18 settembre 2022, mentre l’ultima partita in assoluto del ventisettenne risale a quattro giorni dopo con la maglia della sua nazionale. Per rivedere in campo l’ex Lille sarà decisivo il prosieguo della preparazione atletica, se non dovessero spuntane nuovi intoppi, Maignan potrebbe essere arruolabile alla fine del mese di febbraio. Nel mirino del classe ’95 ci sono Fiorentina (in campionato) e Tottenham (Champions League) per ritrovare una titolarità che manca da ormai cinque mesi.

Foto: Instagram Maignan