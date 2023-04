Maignan duro sul razzismo: “Serie A, meno parole e più fatti. Ogni anno è la stessa storia”

Mike Maignan, portiere del Milan, è andato giù duro contro la Lega Serie A, in merito al razzismo, in particolare dopo i fatti accaduti ieri sera in Juve-Inter a Romelu Lukaku.

Il portiere rossonero, ha così scritto sui social: “Ogni anno è la stessa cosa. A cosa servono le visite disciplinari organizzate dalle autorità? Serie A, meno parole e più fatti, è tutto quello che chiediamo”.

Messaggio preciso, quindi, di Maignan, contro il razzismo, di cui anche lui fu vittima l’anno scorso.