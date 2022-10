Maignan di nuovo ko: problemi a un polpaccio

Non sembra esserci pace per Mike Maignan che, da poco rientrato dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori gioco per qualche settimana, ha nuovamente riscontrato problemi fisici che gli impediranno di difendere, almeno per un po’ di tempo, la porta del Milan. Il portiere francese infatti, che scalpitava dalla voglia di tornare in campo, ha riscontrato dei problemi al polpaccio che verranno approfonditi nelle prossime ore con i dovuti accertamenti. Dopo gli esiti di questi ultimi si sapranno anche i tempi di recupero. Insomma, Pioli deve rinunciare ancora al suo portiere.

Foto: instagram Maignan