Maignan: “Al Bernabeu dobbiamo giocare con lucidità, essere uniti, come una famiglia”

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Questa partita si gioca con lucidità. Avere giocatori di esperienza può aiutare, ma dobbiamo giocare con uno spirito di famiglia”

Come procedono i dialoghi per il rinnovo? “Per il rinnovo ora non è la cosa più importante, domani c’è una partita”.

Com’è il rapporto con Mbappè nella Francia? “Domani giocheremo contro Kylian, parliamo sempre. È un giocatore di qualità anche se in questo momento è in fase difficile. Non ho dubbi che lui farà bene”.

Quanto ti può esaltare giocare contro avversari come Vinícius Júnior o Bellingham? “Il calcio per me è sempre adrenalina, mi mette sempre entusiasmo giocare contro chiunque, quindi per me la cosa migliore è vincere insieme ai miei compagni”.

