Maicon: “Mourinho è sempre lo stesso, ma gli serve tempo. Pronostico Roma-Inter? Penso che possa finire in pareggio”

Il brasiliano Maicon, ex di Roma e Inter, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida di questa sera e non solo.

Sulla Roma di Mourinho: “Non lo vedo cambiato. È sempre José. È una persona intelligente, sta imparando a conoscere i suoi giocatori, a relazionarsi con una tipologia di squadra che non allenava da tempo. Vede, all’Inter aveva giocatori esperti, il nostro era un gruppo abituato a stare ad alto livello. Alla Roma ha un gruppo di lavoro giovane. Vedo ragazzi bravissimi, penso a Pellegrini, Ibanez, Zaniolo. E paradossalmente si impara di più da calciatori così, che devono ancora formarsi del tutto. Le due entità, tecnico e squadra, devono ancora conoscersi a fondo. Serve più tempo, è normale”.

Sull’Inter: “È senza dubbio la più forte. Mi piace anche il Napoli, ma è un gradino sotto. Vedo l’Inter avanti perché ha aggiunto gente di qualità come Dzeko e Calhanoglu, gioca meglio che con Conte. E perché in mezzo c’è un giocatore che mi esalta: Brozovic. Non era così prima, è cresciuto, ha una qualità di gioco impressionante”.

FOTO: Sito Tre Penne