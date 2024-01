Maicon: “L’Inter mi piace, gioca bene. Lautaro è in gran forma”

Maicon, ex terzino dell‘Inter ha parlato al Matchday Programme nerazzurro.

Queste le sue parole: “Ricordo la rimonta da 0-3 a 4-3 contro la Roma… Quella partita rimarrà per sempre dentro di me, sia perché ho indossato per la prima volta i colori nerazzurri, sia perché abbiamo fatto una rimonta incredibile, eravamo sotto di tre gol dopo mezz’ora e l’abbiamo ribaltata e conquistata”.

Che cosa ha provato quando è stato inserito nell’Hall of Fame del club? “Entrare nel Hall of Fame dell’Inter è stato davvero speciale. L’amore dei tifosi mi emoziona, quello che abbiamo fatto insieme è stato incredibile”.

Tra le reti indimenticabili ci sono quelle nei derby, il gol contro il Barcellona in semifinale e il tiro al volo contro la Juventus. “Se potessi rivivere una partita sceglierei quella contro la Juventus dell’aprile 2010 perché quella vittoria è stata un passo importante verso la conquista dello Scudetto e poi… Ho fatto un gol incredibile!”.

E dell’Inter di Inzaghi che cosa pensa? “Questa Inter mi piace, gioca bene e ha una difesa solida, che è importante. Quello che fa la differenza è la squadra e poi c’è Lautaro che è veramente in grande forma”.

Foto: twitter Trepenne