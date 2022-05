Mai nessuno come il Chelsea di Tuchel nella storia della Premier League: l’incredibile dato

Attualmente in campo (e in vantaggio 1-0) contro il Watford, la fine del primo tempo dell’ultima giornata di campionato del Chelsea può omaggiare la squadra di Tuchel di un incredibile record: come sottolineato da Opta, quella Blue è la prima compagine nella storia della Premier League a passare un’intera stagione senza essere mai indietro nell’intervallo.

Foto: Twitter Chelsea