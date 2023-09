Giornata sfortunata per l’ex esterno offensivo del Manchester City Riyad Mahrez, oggi in forza all’Al-Ahli. L’algerino è stato infatti ricoverato in ospedale per un’intossicazione alimentare: avrebbe cenato in in fast food di Jeddah, salvo poi accusare un malore che lo ha costretto a recarsi in ospedale.

Foto: Twitter Al Ahly