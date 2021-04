Mahrez: “Guardiola è tatticamente il migliore. Il Psg non ci spaventa”

L’attaccante del Manchester City Rihad Mahrez ha parlato in conferenza stampa di presentazione della partita di domani contro il Psg: “Dobbiamo rifarci dalla passata stagione, l’eliminazione col Lione è stata la delusione più grande della mia carriera. Quest’anno, con un anno in più di esperienza, abbiamo fatto meglio. Guardiola? Merita tutte le lodi che gli hanno fatto. Sappiamo quanto sia importante per noi. Tatticamente è il migliore e ci aiuta molto. Il Psg è una squadra meravigliosa, loro hanno i propri punti di forza, ma noi abbiamo i nostri, vedremo come finirà. Siamo in una buona forma, noi proporremo sempre il nostro gioco. Siamo qui solo per vincere, il Psg non ci spaventa”.

Foto: Tv com