Maguire: “Se non vinciamo gli Europei sarà un fallimento, abbiamo i calciatori adatti”

Il difensore Harry Maguire del Manchester United e della Nazionale inglese ha parlato del cammino per Euro 2024. L’Inghilterra ha vinto la prima partita di qualificazione al torneo superando l’Italia di Roberto Mancini al Maradona. Il centrale difensivo trentenne a media inglesi si è espresso così: “Se non vinciamo il torneo, sarà un fallimento. Dobbiamo prima qualificarci ed è un girone difficile. Ma questa è la mia mentalità. Ho partecipato a tre tornei importanti e ci sono andato molto vicino. Credo che abbiamo i giocatori per vincerla. Abbiamo giocato molto bene ai Mondiali e siamo stati eliminati da una buona Francia. Possiamo competere e se le giochiamo dieci volte probabilmente sarebbero più vittorie che sconfitte. Tuttavia, negli anni hanno dimostrato di riuscire a portare a termine il lavoro meglio dell’Inghilterra”.

Foto Twitter Inghilterra