Maguire: “Non ho intenzione di giocare una volta al mese, parlerò con il Manchester United”

Parole forti del difensore Harry Maguire dal ritiro dell’Inghilterra. L’ex Leicester ha parlato così della sua situazione al Manchester United:

“Non ho intenzione di stare a sedere per tutta la vita e giocare una volta al mese. Se la situazione non cambia, sono sicuro che io e il club faremo una chiacchierata. Non è una mia decisione se iniziare o meno la prossima partita con il Manchester United. Tra un paio di settimane tornerò e lo scoprirò”.

Foto: twitter personale