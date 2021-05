Maguire: “Il più lo avevamo fatto all’andata. Ora vogliamo vincere la coppa”

Il capitano del Manchester United, Harry Maguire, ha parlato a Sky al termine della gara persa con la Roma che comunque qualifica i Red Devils per la finale di Europa League.

Queste le sue parole: “Questo è un grande risultato. Ovviamente non abbiamo vinto e c’è delusione, ma abbiamo fatto il più nella gara di andata. Abbiamo iniziato la partita un po’ in maniera irritante. Loro pressavano a uomo cosa che ha reso la partita un po’ da una parte all’altra. Non vogliamo mai perdere, siamo arrivati alla partita volendo vincere. Non vogliamo celebrare la vittoria di questa sera ma siamo contenti di aver raggiunto la finale. Ora dobbiamo andarci e vincerla. Cavani ha segnato due grandi gol, conosciamo i suoi movimenti quando abbiamo palla ed è brillante, ha sempre l’occasione di segnare”.

Foto: Twitter United