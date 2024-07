Maguire: “Esclusione da Euro2024? Probabilmente è stato il momento più difficile della mia carriera”

Durante l’intervista concessa a Sky Sport UK, il difensore del Manchester United, Harry Maguire, ha così parlato dell’esclusione da Euro2024: “È stato un momento davvero difficile della mia carriera. Probabilmente è stato il momento più difficile della mia carriera fino ad oggi”.

Poi ha proseguito: “Ovviamente si vedono gli Europei e quindi non ci si può nascondere da tutto questo, ma ho grandi amici e una grande famiglia. Ho un grande sostegno intorno a me. Mi sono goduto le vacanze, anche se mentalmente è stata dura”, ha ammesso Maguire. Proseguendo: “Sono riuscito a guardare le partite. Erano partite così importanti. Sono stato un grande tifoso dell’Inghilterra per tutta la mia vita, quindi è stato ovviamente molto difficile non essere lì”.

Foto twitter Inghilterra