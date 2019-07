Maguire al Manchester United, siamo al countdown. Sulle cifre…

Il Manchester United si appresta ad abbracciare Harry Maguire. Il trasferimento del 26enne centrale della nazionale inglese dal Leicester alla corte di Solskjaer è ormai in dirittura, siamo in pieno countdown. Come si legge tra le colonne dell’Independent, nelle ultimissime ore i Red Devils hanno raggiunto l’accordo totale con il Leicester per un’operazione da record. Le cifre? Queste: nelle casse delle Foxes finiranno complessivamente ben 80 milioni di sterline (di cui 10 di bonus), vale a dire 89 milioni di euro. Una somma che supererà (di poco) quella spesa dal Liverpool per Virgil Van Dijk nel 2017, con il classe ’93 che diventerà così il difensore più pagato nella storia del calcio. Lo United lavora sempre per assicurarsi le prestazioni di Bruno Fernandes, ma intanto si appresta ad accogliere Maguire.

Foto: BBC