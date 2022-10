Magonza, giocatore indisponibile a tempo indeterminato per esaurimento fisico e nervoso

Un calciatore del Magonza sarà indisponibile a tempo in determinato per esaurimento. Una notizia riportata dal sito ufficiale del club tedesco, che afferma come il difensore Maxim Leitsch non sarà disponibile fino a nuovo avviso. Infatti, il calciatore soffre di esaurimento, sia fisico che mentale. Il motivo potrebbe essere la convalescenza trascorsa dopo aver contratto un’infezione.

Foto: logo Mainz