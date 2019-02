Magnin: “Napoli più forte, ma possiamo andare oltre i nostri limiti. Su Hamsik e Ancelotti…”

Ludovic Magnin, tecnico dello Zurigo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Napoli: “Il Napoli è favorito, noi siamo outsider. Ci piace questo ruolo perché in passato abbiamo fatto bene, proveremo a rendere difficile la vita del Napoli. Vogliamo fare meglio di quanto la gente si aspetta da noi. Il Napoli è più forte tecnicamente e tatticamente ma a casa nostra possiamo andare oltre il nostro limite. Col pubblico dalla nostra parte, possiamo fare molto bene. Ho studiato il Napoli, se tutto andrà come speriamo possiamo battere anche le grandi squadre. Bisogna pensare alla vittoria contro il Leverkusen, così da avere la consapevolezza di poter battere anche una grande squadra europea. Adoro questo tipo di partite. Sono certo che la squadra potrà ad andare oltre i propri limiti per fare bella figura. Hamsik via? Ho visto le ultime gare senza di lui, per il Napoli è la prima volta in Europa. Lui è un idolo a Napoli, senza Marek gli azzurri perdono l’anima del gruppo. In Svizzera non è sempre facile trovare una soluzione, ma il Napoli ha una grande rosa e può giocare anche senza lui. Noi sappiamo che gli azzurri hanno fatto bene con Hamsik, forse senza di lui c’è meno grinta nel centrocampo. Chi toglierei al Napoli? E’ sempre difficile, perché la rosa degli azzurri vale 600 milioni di euro. La nostra vale 18 milioni, bisogna mettere la chiesa al centro del villaggio. Al momento dico Koulibaly, è un calciatore al centro del progetto. Noi dobbiamo sempre difendere bene in Svizzera, per questo prenderei più un difensore (ride, ndr). Noi proveremo a tenere la qualificazione aperta, così da andare a Napoli e poter fare qualcosa per provare a qualificarci. Ancelotti? E’ giusto che quando sei un tecnico giovane, guardare un tecnico come lui. E’ normale. Lo conosco, ha allenato il mio amico Khedira al Real Madrid. L’ho visto allenare, è un qualcosa di speciale. E’ spettacolare, uno dei migliori tecnici in Europa. Per me è bello sfidare la sua squadra”.

Foto: Le Matin