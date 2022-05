Magnanelli si ritira: Sassuolo-Milan sarà l’ultima gara del Puma

Dopo 520 partite in maglia neroverde nel corso di 17 stagioni sportive con un percorso che lo ha portato insieme al Sassuolo dal campionato di Serie C2 all’Europa League, Francesco Magnanelli ha deciso di dare l’addio al calcio giocato. Domenica contro il Milan sarà infatti la sua ultima partita da calciatore del Sassuolo e in carriera. Lo ha annunciato quest’oggi il club neroverde, che per celebrareil Puma ha organizzato numerose iniziative, tra cui un “Magnanelly Day” in estate.

FOTO: Twitter Sassuolo