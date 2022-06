Magnanelli lascia il calcio giocato ma non il Sassuolo: “Si chiude un capitolo e se ne apre un altro”

Francesco Magnanelli, capitano, ormai ex, del Sassuolo, ha giocato la sua ultima gara con i neroverdi contro il Milan, il giorno dello scudetto dei rossoneri.

Dopo 17 anni, Magnanelli saluta il calcio giocato ma non il Sassuolo, entrerà a far parte dello staff tecnico di Dionisi.

Queste le sue parole: “Futuro? Si chiude un capitolo e se ne apre un altro con la stessa società, cercando di porsi obiettivi comuni per poter diventare grande, per poter crescere, per poter imparare un mestiere che non conosco”.

Foto: Twitter Sassuolo