Magnanelli: “Giochiamo per l’Europa. La nostra filosofia di calcio è simile a quella della Juve”

Il centrocampista del Sassuolo, Magnanelli, ha parlato poco prima dell’inizio del match contro la Juventus. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo due filosofie di calcio non dico simili, ma che si avvicinano molto. Loro hanno tanta esperienza e molti campioni, hanno tante cose che messe sul piatto della bilancia pesano. Noi stiamo attraversando un buon momento e abbiamo giocatori che possono far male. Se riusciamo ad essere in partita al 100% possiamo mettere in difficoltà chiunque. Giochiamo per prendere quelle davanti a noi. Sì, giochiamo per l’Europa”.

FOTO: Twitter Sassuolo