Magia di Zaccagni con il tacco: all’intervallo vantaggio Lazio a Verona

La Lazio conduce a Verona per 1-0, sfruttando l’unica importante palla gol della partita. Decide per ora un gran gol di tacco del grande ex, Mattia Zaccagni. Il tutto, al 20′, dopo una bella azione di ripartenza della Lazio, ottimo triangolo in mediana, Felipe Anderson trova Zaccagni in area che di tacco supera tutti. Non esulta l’ex della gara, esploso proprio a Verona.

Reazione del Verona istantanea, ci prova la squadra di Baroni, nulla di pericoloso però dalle parti di Provedel. La Lazio gestisce il possesso palla, oltre il 70%, correndo pochi rischi. Per ora decide Zaccagni. La Lazio ha perso Marusic, per un colntrasto con Ngonge. Al suo posto Hysaj.

Foto: Instagram Zaccagni