Magia di Vlahovic, palo di Lo Celso: Juve in vantaggio all’intervallo

La Juventus è in vantaggio a fine primo tempo a Villarreal, allo stadio della Ceramica.

Grande protagonista, al momento, Dusan Vlahovic, all’esordio assoluto in una competizione europea per club. Il serbo dopo 32 secondi ha sbloccato la gara, al primo pallone toccato, con un sinistro che ha battuto il portiere spagnolo.

Esultanza con un gesto polemico, quella del serbo, con un segno della mano a dire “parlate, parlate”, dopo le prime critiche piovute addosso al giocatore dopo il derby di venerdì.

La Juve poi ha dovuto far fronte alla reazione del Villarreal che ha sfiorato il pareggio in un paio di occasioni. Incrocio dei pali colpito da Lo Celso al 15′, parata di Szczęsny su un tacco di Danjuma.

Juve che poi è venuta fuori e in contropiede ha anche avuto alcune occasioni per raddoppiare: chance per Morata e McKennie non sfruttate in maniera adeguata dai bianconeri che al 45′ comunque comandano per 1-0 in casa del Villarreal.

Foto: Twitter Juve