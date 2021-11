Maggiore svela: “In passato ho rifiutato il Milan. Ecco chi è il giocatore più forte che ho affrontato finora”

Giulio Maggiore, capitano dello Spezia, ha parlato a margine di un evento in Liguria. Ecco alcuni retroscena che ha svelato: “Portare la fascia della squadra della mia città è bellissimo, sento il grande affetto della gente e mi dà grande soddisfazione sapere di essere entrato nel cuore delle persone. Ovviamente i risultati fanno la differenza ma è un amore molto bello. In passato ho rifiutato il Milan perché non mi sentivo pronto, mentre dopo tanti anni di sacrifici ho preferito finire la maturità e rinunciare al Mondiale. La Nazionale maggiore? Come tutti i ragazzi che giocano a calcio sogno di arrivarci e ogni giorno lavoro per realizzarlo”. Sul giocatore più forte affrontato finora in carriera: “Ce ne sono tanti, ma uno di questi è sicuramente Milinkovic Savic della Lazio, quanto alle grandi squadre affrontarle ha sempre un gran fascino ma c’è più tensione contro quelle che hanno il nostro stesso obiettivo della salvezza”.

FOTO: Instagram Maggiore