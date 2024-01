Maggiore la piazza e porta avanti la Salernitana sulla Juventus all’intervallo (1-0)

La Salernitana conduce per 1-0 sulla Juventus al termine della prima frazione di gioco all’Arechi. Gli uomini di Filippo Inzaghi sono passati in vantaggio al minuto trentanove. Bella azione dei campani che riescono ad arrivare in area di rigore con Tchaouna che appoggia per Maggiore, il centrocampista stoppa col destro e lascia andare un piazzato mangino che si insacca all’angolino dove Szczesny non può arrivare. Termina così 1-0 la prima frazione di gioco tra Salernitana e Juventus.

Foto: Instagram Maggiore