Maggiore gol ed espulsione, poi la Juve ribalta la Salernitana con Iling e l’incornata di Vlahovic al 91′ (2-1)

Vlahovic al 91′! La Juventus ribalta la Salernitana e si prende i tre punti all’Arechi: 2-1. Gli uomini di Filippo Inzaghi sono passati in vantaggio al minuto trentanove. Bella azione dei campani che riescono ad arrivare in area di rigore con Tchaouna che appoggia per Maggiore, il centrocampista stoppa col destro e lascia andare un piazzato mangino che si insacca all’angolino dove Szczesny non può arrivare. Al 48′ la Juve sfiora il vantaggio dopo una grande azione corale, ma McKennie gira troppo il tentativo di testa in tuffo, non trovando lo specchio della porta. Al 52′ la Salernitana rimane anche in dieci uomini per la doppia ammonizione di Maggiore. E il pareggio della Juve non tarda ad arrivare. Al 64′ McKennie pesca Milik che manda sul fondo Weah, l’americano mette nel mezzo dove Vlahovic manca l’appuntamento col pallone, ma non Iling Jr che batte Costil e riporta il punteggio in parità. Immediata la risposta dei padroni di casa, ma Szczesny vola e devia la conclusione di Bradaric. Ma è la Juventus a trovare la via del gol al 91′: grande anticipo di Danilo che mette un grande cross nel mezzo, sul quale si avventa Vlahovic che batte Costil con un grande colpo di testa e fissa il punteggio sul 2-1. Vince così la Juventus all’Arechi.

Foto: Instagram Juventus