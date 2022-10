Magda Pozzo: “Ci basiamo sull’ecosostenibilità. Vogliamo portare l’Udinese ad avere il primo stadio green”

La strepitosa partenza dell’Udinese in campionato è il frutto di un lavoro lungimirante e di un progetto che sta crescendo passo dopo passo. A tal proposito Magda Pozzo, strateging marketing director della squadra bianconera e figlia del patron, ha spiegato la filosofia del club e soprattutto la questione dello stadio in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Innovare è la nostra parola d’ordine e l’altra è ecosostenibilità. In questo vogliamo essere un club pilota. Noi con i nostri partner lavoriamo a questo da tempo: la Macron produce maglie con materiale riciclato, Blu Energy fornisce energia elettrica e gas del tutto CO2 free. In tutti gli uffici dello stadio viene attuata la raccolta differenziata. Vogliamo essere i primi ad avere lo stadio green. In Inghilterra comunque non c’è una persona che va alla partita senza la maglia del club. Qui dobbiamo ancora arrivare a quel senso di appartenenza”.

Foto: twitter Udinese