MAGALHAES, L’ORO DELL’ARSENAL

Nella serata di ieri l’Arsenal ha ritrovato una vittoria che mancava dal 26 dicembre. È arrivata a margine della sfida con il Wolverhampton: ai Gunners è bastata una rete di Gabriel Magalhaes per ottenere i tanto attesi tre punti. Nato a San Paolo il 19 dicembre 1997, Gabriel è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Avai, con cui ha esordito da professionista nel 2016. L’anno successivo il Lille lo ha portato in Europa e per fargli fare le ossa lo ha mandato in prestito prima al Troyes e poi alla Dinamo Zagabria. La sua vera consacrazione arriva però al ritorno nel club francese, dove ci resta per altri due anni prima dell’assalto dell’Arsenal che decide di offrire 26 milioni per portarlo a Londra. Il debutto con i Gunners avviene in occasione della vittoria contro il Fulham per 3-0, match nel quale anche il brasiliano è andato subito a segno. Magalhaes è un difensore molto forte fisicamente e anche il Brasile non ha potuto farne a meno: nel 2021 è arrivata infatti la sua prima convocazione nella Seleccion. Intanto l’Arsenal se lo coccola.

FOTO: Instagram Magalhaes