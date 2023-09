Maehle contro Gasperini: “Non c’era libertà”. Demiral conferma: “Tutto vero”

Dal ritiro della Danimarca, Joakim Maehle, ex difensore dell’Atalanta, ora al Wolfsburg, ha parlato di Gian Piero Gasperini, affermando come l’allenatore non dava libertà ai propri giocatori, decidendo su tante cose del campo.

Gli fa eco anche un altro ex Atalanta, anche lui trasferitosi in estate all’Al Ahli, ovvero Merih Demiral. Il turco su Twitter fa eco a Maehle e scrive: “Tutto vero”.

Foto: Instagram Al Ahli