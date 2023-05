Madueke: “Con Pochettino bisogna tornare alle origini”

Stagione negativa per il Chelsea che ha concluso al 12° posto nella classifica della Premier League in un’annata ricca di imprevisti e povera di emozioni. In attesa dell’annuncio ufficiale, è sempre più certo l’approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina dei blues per cercare il riscatto nella prossima stagione. Uno dei giovani più promettenti di casa Chelsea è Noni Madueke che ha parlato del futuro del club: “Pochettino è uno dei migliori allenatori in Europa, non vedo l’ora di imparare e crescere insieme a lui”. La stagione non è stata positiva, questo il punto di vista dell’attaccante inglese: “Serve più coesione, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Tutti devono sostenere l’allenatore e, con il talento che abbiamo, non c’è motivo per cui non debba arrivare il successo”. Riguardo la sua stagione e il suo futuro, l’ex PSV è convinto: “Ci sono stati dei momenti in cui ho imparato molto. Era la mia prima stagione in Premier e mi porto questa esperienza per fare meglio il prossimo anno”.

Foto: Twitter Madueke