Maddison: “Importante fare bene domani, lo stadio sarà una bolgia”

James Maddison, trequartista del Leicester, ha presentato la sfida contro la Roma al magazine del suo club: “Non vedo l’ora di giocare. L’atmosfera della partite europee nel nostro stadio è sempre speciale e sono sicuro che sarà così anche contro i giallorossi. Speriamo di disputare una buona gara d’andata perché sappiamo quanto importante sarà farlo.

In una competizione europea con match di andata e ritorno, quando hai la seconda partita in trasferta è cruciale giocare bene il match casalingo. È la prima semifinale europea per il club, quindi speriamo in una buona prestazione. Quando vedi i tuoi fan viaggiare per l’Europa e supportarti è una sensazione speciale, lo stesso vale per quelli che vengono a vederci in casa. Quando arriverà la Roma, sono sicuro che lo stadio sarà una bolgia. Non vedo l’ora di essere lì e disputare un così grande match davanti ai nostri fan“.

Foto: Twitter Leicester