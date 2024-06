Maddison dopo l’esclusione: “Devastato. Pensavo ci sarebbe stato spazio per me”

Il commissario tecnico inglese Gareth Southgate ha deciso di escludere James Daniel Maddison dalla lista per Euro 2024. E sui social è arrivata la reazione del trequartista del Tottenham:: “Devastato non rende l’idea. Mi sono allenato bene e ho lavorato duramente tutta la settimana, ma se devo essere onesto con me stesso – ha proseguito sul profilo X ufficiale -, il mio stato di forma con gli Spurs al rientro dall’infortunio nella seconda parte della stagione probabilmente non era ai livelli che mi ero prefissato e questo ha portato Gareth a prendere una decisione”.

Poi ha proseguito: “Pensavo ancora che ci sarebbe stato spazio per me in una squadra di 26 uomini, perché sento di portare qualcosa di diverso e sono stato un pilastro in tutta la campagna di qualificazione per Euro 2024 in Germania, ma il manager ha preso una decisione e devo rispettarla. Tornerò, non ho dubbi. Auguro ai ragazzi tutta la fortuna del mondo in Germania, un gruppo incredibile e ragazzi che considero letteralmente alcuni dei miei migliori amici. Spero davvero che il calcio torni a casa”.

Foto: Instagram Maddison