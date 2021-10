Maddaloni si presenta al Siena: “Questa squadra ha dei valori. Lotteremo su ogni campo”

Massimiliano Maddaloni, è stato presentato ufficialmente oggi nella sala stampa dell’Artemio Franchi come nuovo allenatore del Siena.

Il tecnico sostituisce Alberto Gilardino. Queste le sue parole: “Sentirmi dire che sono dieci anni che non alleno è come dire non aver seguito il processo di formazione. Ho sempre avuto una predisposizione a voler lavorare con i giovani. In questa rosa ci sono giovani di qualità, vanno fatti crescere sia nel contesto globale che specifico, quindi faremo anche allenamenti specifici. Nel mio periodo cinese, Lippi mi ha dato anche il compito di essere il primo allenatore dell’under 23 e della under 20. La squadra l’ho vista tre volte, con Pistoiese, Fermana e Pescara. Conosco tutte le squadre del girone. In questo periodo sono stato a vedere partite un po’ ovunque, a Pescara, Lucca, Carrara. Mi sono fatto un’idea, questa è una squadra che ha dei valori. Al momento qualcuna è più avanti, ma secondo me il Siena se la può giocare con tutti, lotteremo su ogni campo. Dobbiamo trovare i presupposti per creare la consapevolezza di imporre propria mentalità”.

Foto: Sito Siena