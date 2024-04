Mbappé parteciperà alle Olimpiadi di Parigi? La stella del PSG e della Nazionale francese ha dato disponibilità al ct Henry. E durante una visita a una scuola di Parigi, il Presidente della Francia, Emmanuel Macron, ne ha così parlato: “Spero che Mbappé possa partecipare ai Giochi Olimpici. Europei? Andrò in Germania se arriviamo in semifinale o in finale”, si legge sull’Ansa.

Foto: Instagram Mbappé