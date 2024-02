Macia (dt Spezia): “Fiducia in D’Angelo. Ci porterà alla salvezza”

Il dt dello Spezia, Eduardo Macia, ha parlato in conferenz astampa dopo il ko interno degli aquilotti contro la FeralpiSalò, confermando il tecnico D’Angelo.

Queste le sue parole: “Il passaggio a vuoto contro la Feralpisalò è sicuramente duro e deve spingere tutti noi a fare meglio nelle undici partite che restano, tornando immediatamente a riprendere quella strada che avevamo intrapreso a partire dalla vittoria ottenuta a Pisa. Abbiamo piena fiducia in mister D’Angelo, ha dimostrato di saper risollevare la squadra, di saper toccare le corde giuste e di avere competenze e carisma per poter guidare lo Spezia a raggiungere l’obiettivo della salvezza, quindi non sarà certo una partita negativa a farci cambiare idea. Dobbiamo continuare a lottare uniti, rialzandoci e facendo tesoro del risultato negativo di ieri sera, a iniziare dalla partita che ci attende domenica a Bari”.

Foto: sito Spezia