MACHACH, IL JOLLY CHE CERCA IL NAPOLI

Zinédine Machach è uno dei protagonisti del ritiro del Napoli, andando a segno per due gare consecutive, con gol pregevoli. Il primo con il Bayern Monaco all’Allianz Arena, l’ultimo nel corso dell’amichevole contro il Wisla Cracovia. Proprio quando la partita sembrava volgere al termine, e dopo una prestazione altalenante, il franco-marocchino è salito in cattedra segnando un grandissimo gol. Potenza, classe ed eleganza: le stesse qualità messe in mostra con il tiro a giro contro il Bayern Monaco come già detto.

Classe 1996, Machach, però, oltre al talento, ha in serbo un carattere non semplice, sul quale lavorare, che non gli ha mai permesso di avere una buona continuità-

Proprio la sua discontinuità e un carattere non semplice gli sono costati caro in carriera. Con Denis Zanko, suo allenatore ai tempi del Tolosa ebbe un litigio e e una rissa quando all’epoca aveva 19 anni. Il Napoli ne approfittò per prenderlo, nell’estate 2018, senza però dargli mai la possibilità di esordire con la maglia azzurra. Carpi, Crotone, Cosenza e Venlo, in un valzer di prestiti che l’ha visto giocare relativamente poco e senza mai incidere.

Il giocatore, infatti, in 4 anni, ha segnato un solo gol ufficiale, con il Cosenza, in Serie B nel 2019-20. Certo, il ruolo di mezz’ala non gli si addice a segnare chissà quante reti, ma quello che aveva fatto storcere il naso erano le sue prestazioni, deludenti, menefreghiste, disinteressate.

Con queste premesse il destino di Machach sembrava segnato quando, a metà luglio, il Napoli ha iniziato il ritiro di Dimaro.Un altro prestito, ancora una partenza, ed un arrivederci all’anno successivo. Eppure il centrocampista ha deciso di brillare, di dimostrare le sue capacità, di mettere in gioco sé stesso, l’allenatore ed i tifosi. Due amichevoli da protagonista e gerarchie, futuro compreso, che potrebbero cambiare totalmente. Difficile che Spalletti chieda una possibilità in azzurro, ma le qualità che Zinedine sta mostrando in questo pre-campionato, non sono molto facili da trovare.

Potrebbe essere lui il tanto ambito e rincorso centrocampista che il Napoli sta cercando? I due splendidi colpi di queste due partite e una buona costanza di rendimento, stanno facendo fare più di una valutazione allo staff partenopeo. Il francese è un centrocampista ben strutturato fisicamente, alto 185 cm, dotato di una buona tecnica individuale e discreta lettura del gioco. In virtù di ciò è un jolly per la mediana, poiché può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Cosa che servirebbe a Spalletti.

Probabilmente una nuova valutazione verrà fatta nel ritiro di Castel di Sangro e poi si deciderà il futuro di Machach, che finalmente sembra pronto a mettersi in gioco per le sue qualità e non per altro.

