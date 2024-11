Maccabi Tel Aviv, organizzati voli di soccorso da Amsterdam a Tel Aviv per i cittadini israeliani. Il comunicato

A seguito degli episodi di violenza avvenuti ad Amsterdam, El Al (compagnia aerea) ha messo a disposizione voli di soccorso gratuiti dall’Olanda a Tel Aviv.

Di seguito il comunicato del club:

El Al sta organizzando voli di salvataggio oggi (venerdì) da Amsterdam a Tel Aviv, con partenze ogni ora e centinaia di posti disponibili. I voli saranno gratuiti; il primo decollerà da Amsterdam alle 14:00 (ora locale) e arriverà a Tel Aviv lo stesso giorno. Ulteriori dettagli sul secondo volo verranno comunicati in seguito.

Posti gratuiti sono disponibili in tutte le classi di servizio (economy, premium e business) per tutti i passeggeri in possesso di un biglietto aereo El Al o di un’altra compagnia. È necessario registrarsi ai voli tramite la hotline del servizio clienti, contattando il numero dedicato per i clienti ad Amsterdam.

Oltre al volo di soccorso, sono previsti anche due voli di linea diretti ad Amsterdam, che riporteranno circa 350 cittadini israeliani in Israele oggi stesso. Si precisa che questi voli erano già stati programmati e non sono stati organizzati in risposta ai recenti eventi.

Foto: twitter maccabi tel aviv