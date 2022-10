Maccabi Haifa, Abu Fani: “La Juve è la più forte in Italia. Un sogno essere qui”

Intervenuto in conferenza stampa al fianco del tecnico Barak Bachar, il centrocampista del Maccabi Haifa, Mohammad Abu Fani, ha così presentato la sfida contro la Juventus: “Ogni gara di Champions League la sogni da quando sei bambino. E’ il palcoscenico più importante, è una gara difficile contro i più forti in Italia. Dovremo mostrare tutte le nostre qualità. Abbiamo tanto da spendere anche per i nostri tifosi”. Poi ha proseguito parlando del sogno di giocare in Europa: “Volevo farlo, poi sono rimasto al Maccabi. Mi sentivo solo, si è chiusa la finestra per andare all’estero, poi sono rimasto e sono contento per i tifosi e per il club. Sono concentrato e sono fiducioso”. Infine, ha concluso il suo intervento parlando dello Yom Kippur: “Io ho fatto il Ramadam, si digiuna per un mese. Influisce tantissimo sul corpo, è difficilissimo. Io ho giocato delle partite la sera, la sera non possiamo mangiare ma ha influito meno dello Yom Kippur visto che col Ramadam c’è la possibilità di mangiare al crepuscolo”.

Foto: Abu Fani Instagram