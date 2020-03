Macalli: “Le parole di Zhang? Se le avessi dette io sarei già stato arrestato”

Mario Macalli, ex presidente della Serie C, è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it soffermandosi anche sull’attacco di Steven Zhang, numero uno dell’Inter, nei confronti di Paolo Dal Pino: “Se le avessi dette io, quelle parole, sarei già stato arrestato! La questione Serie A? Siamo alle barzellette, anche perché il problema nasce solamente intorno a due squadre, e non venti. Ovviamente Juventus e Inter: se ci fosse stato Lecce-SPAL, per dire, non sarebbe fregato niente a nessuno. Devono prendere una decisione che sia tale, perché siamo passati dalle porte chiuse a questa situazione, e non si fa così. Siamo italiani, tutti, e dobbiamo vivere questa tragedia da comunità, rendersi conto che il problema è nazionale ed essere rigorosi”.

Foto: Twitter ufficiale Inter