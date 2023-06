Mac Allister vede il Liverpool e saluta il Brighton: “È stato speciale rappresentarvi al Mondiale”

Al termine di un’eccezionale stagione, il Brighton potrebbe dire addio ad uno dei suoi migliori elementi. Sempre più probabile la partenza di Alexis Mac Allister: il centrocampista, campione del Mondo con l’Argentina, è nel mirino del Liverpool per la prossima sessione di mercato. Come anticipato già il mese scorso, Mac Allister è uno dei nomi più quotati per vestire la maglia reds nella prossima stagione. Klopp ci spera e può gioire anche per un post Instagram dell’argentino che appare un saluto al Brighton: “Poter rappresentare il Brighton in un Mondiale è stato qualcosa di molto speciale, ma essere il primo Campione del Mondo a rappresentare questo club sarà indimenticabile (speriamo che possano diventare molti di più!). Tre anni e mezzo fa lottavamo per non retrocedere e oggi, dopo tante sofferenze, sacrificio e lavoro, questo gruppo è riuscito ad entrare nella storia del club per la prima qualificazione in Europa League. Tutti insieme ce l’abbiamo fatta e per questo dobbiamo essere molto orgogliosi di questa stagione”.

Foto: Instagram Mac Allister