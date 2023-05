Mac Allister, sempre più Liverpool. I dettagli

La notizia era nell’aria da settimane e per il Brighton di De Zerbi era molto complicato se non impossibile trattenere la stella argentina dopo la grandissima stagione che ha disputato. Il Liverpool infatti è pronto ad offrire una cifra vicino ai 70 milioni di euro per Alexis Mac Allister. Il campione del mondo è arrivato in Inghilterra nel 2020 e nella sua esperienza al Brighton ha collezionato 15 gol in 92 presenze.

Foto: Instagram Mac Allister