Mac Allister risponde a Mancini: finisce 1-1 Real Saint Gilloise-Roma

La Roma non sfonda in Belgio. Termina 1-1 la gara in casa dell’Union Saint Gilloise per la quarta giornata di Europa League. Dopo un primo tempo di equilibrio totale, con poche chance da una parte e dall’altra, la ripresa è più viva e regala maggiori emozioni.

La Roma, dopo un buon avvio di ripresa, passa in vantaggio al 62′ con Mancini, bravo ad anticipare su calcio piazzato la difesa belga. L’Union reagisce, la Roma prova a ripartire in contropiede, ma al 76′ in maniera rocambolesca subisce la rete del pareggio dei padroni di casa. E’ Mac Allister a trovare la rete del pareggio per i belgi. La Roma subisce il colpo, i padroni di casa invece ci credono nel ribaltone e in contropiede sfiorano il 2-1 nel finale, con la difesa giallorossa in apnea. Termina 1-1 in Belgio, la Roma sale a 5 punti, tenendosi a metà classifica, l’Union Saint Gilloise, in crisi, ancora non vince, salendo a soli due punti ma muove la classifica.

Foto: sito Roma