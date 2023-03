Mac Allister: “Non abbiamo problemi a correre per Messi ai prossimi Mondiali”

Alexis Mac Allister, centrocampista del Brighton e della Nazionale argentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TyC Sport in cui ha parlato di Lionel Messi. Il ventiquattrenne spera che il fuoriclasse di Rosario non abbandoni l’Albiceleste e che possa disputare il prossimo Campionato Mondiale in programma nel 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. Alcune parole del calciatore: “Sa che vogliamo tutto finché vuole e può, quindi spero che possa continuare con noi. Io, ovviamente, vedo Messi nel prossimo mondiale. Non ho dubbi che a 40 o 45 anni sarà ancora il migliore del mondo. È molto professionale, si vede, è in perfette condizioni fisiche per continuare a giocare tranquillamente. E poi ha tutto nella sua testa, al di là del fisico ha tutto nella sua testa. Non abbiamo problemi a correre per lui”.

Foto: Instagram Mac Allister