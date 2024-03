Mac Allister: “L’assenza di Messi ci responsabilizza”

Intervenuto ai microfoni di ESPN, il centrocampista dell’Argentina e del Liverpool Alexis Mac Allister, ha così parlato dell’assenza in Nazionale di Lionel Messi: “Ci concentriamo sempre molto sul gruppo e sulla squadra. Sappiamo che quando Leo non c’è dobbiamo diventare ancora più forti perché non abbiamo quel giocatore che, quando le cose vanno male, può salvarci.

Sappiamo che quando c’è Leo, i nostri avversari hanno un po’ più paura, è normale. Abbiamo anche giocatori che giocano in grandi club d’Europa e quando vedono la Nazionale argentina, sanno tutti che per loro non sarà una partita facile ed è quello che vogliamo. Vogliamo fare del nostro meglio affinché la squadra rivale abbia una giornata difficile dopo averci incontrato”.

Foto: Instagram Liverpool