Mac Allister: “Il sogno è vincere la Champions. Bologna? Ci aspettiamo una partita fisica”

Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Primo posto in Premier? Potrei dire tante cose, ma dobbiamo dimostrare e non parlare. Abbiamo una squadra fantastica e proveremo a fare il meglio per vincere ogni partita. Poi a gennaio-febbraio vedremo se saremo in grado di vincere un trofeo”.

Vero che giocate troppe partite? “Penso che non ci sia granché da aggiungere se non che amiamo giocare a calcio. Sì, siamo stanchi perché ci sono tantissime partite ma penso solo che serva una maggiore comunicazione tra le parti, giocatori e allenatori, per poter andare avanti e perseguire quanto chiedono i giocatori”.

Si trova bene nel nuovo ruolo? “La mia posizione è un po’ differente, ma allo stesso tempo, data la struttura, abbiamo molta libertà. Posso giocare da 6 come da 10, l’importante è trovarsi bene con l’idea durante la partita. Mi sto divertendo e spero domani dimostreremo il livello del nostro calcio”.

Come gestire le pressioni? “Abbiamo una squadra forte, giocatori e allenatore buoni. Siamo il Liverpool ma sappiamo che dobbiamo sempre dimostrare di essere in grado di vincere”.

Come va il passaggio da Klopp a Slot? “Tra Arne e Jurgen ci sono gli stessi principi. Non penso che la differenza sia grande, abbiamo certi concetti che cambiano e che stiamo cercando di migliorare. Questa è la principale differenza… Poco da aggiungere. Tutti i centrocampisti sono importanti, la competizione ci renderà migliori”.

Cos’è per lei la Champions League? “Un sogno. Per alcuni è una sorpresa, ma contro il Milan ho fatto il mio debutto in questa competizione. Il mio sogno è vincere la Champions, quando giochi per il Liverpool sai che hai dei compagni forti…”.

Che avversario è il Bologna? “Ad essere onesto non ho visto una sola partita loro in questa stagione. So che il manager era alla Fiorentina perché il mio amico Nico Gonzalez ha giocato con lui. Credo che sarà una partita dura, ci aspettiamo una sfida fisica e ci siamo preparati bene”.

Quanto deve migliorare il Liverpool? “Sappiamo che c’è sempre qualcosa da migliorare nella performance. E quando hai un allenatore e un team che lo capisce e realizza, è sempre positivo. Possiamo utilizzare ancora di più la qualità dei nostri giocatori ed essere bravi in difesa come vuole Arne”.

Come ha visto Chiesa? “Dal giorno in cui è arrivato si è visto che era felicissimo di essere qui. Dimostra in ogni allenamento quanto sia forte, ci aspettiamo molto da lui, può essere importante per noi. Sono sicuro che si inserirà bene”.

