Mac Allister e Alvarez portano l’Argentina agli ottavi da prima della classe (2-0). Avanti anche la Polonia grazie alla differenza reti

L’Argentina stende la Polonia e vola agli ottavi come prima della classe: finisce 2-0 allo Stadium 974. Una partita dominata dalla Seleccìon che non è riuscita a sbloccare la gara prima dell’intervallo per merito di un eccezionale Szczesny. Infatti, il portiere polacco ha ipnotizzato dal dischetto Messi sfoderando un’autentica prodezza. Nel secondo tempo, però, crolla il muro dei polacchi e, al 47′, l’Albiceleste passa in vantaggio con Alexis Mac Allister. Nonostante lo svantaggio, la Polonia non accenna la minima reazione forte della differenza reti sul Messico. E così continua il dominio di Messi e compagni. E al 67′ arriva il raddoppio per l’Argentina con Julian Alvarez sull’imbucata di Enzo Fernandez. Da qui la Nazionale polacca pensa solo ai cartellini e non più alla partita. Termina così 2-0, l’Argentina vola agli ottavi come prima della classe. Si qualifica alla fase successiva anche la Polonia grazie alla differenza reti.

Foto: Twitter Argentina