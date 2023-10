MAATSEN, UN ORANJE SEMPRE PIÙ BLUES

Nelle scorse ore, il Chelsea ha blindato il talento Ian Maatsen, terzino sinistro classe 2002 che era finito nel mirino di Barcellona, Manchester City e West Ham e non solo, vista la sua scadenza nel 2024. I londinesi hanno attivato nelle scorse ore l’opzione per estendere il contratto del giocatore per un’altra stagione, portando così la scadenza al 30 giugno 2025.

Si tratta di un passo importante del Chelsea, che blinda quindi un talento importante, cresciuto nelle giovanili dei Blues, ma solo quest’anno, dopo una serie di prestiti, sta trovando la giusta continuità, con 6 presenze in Premier e 2 in Carabao Cup.

Classe 2002, olandese, di Vlaardingen, è l’emblema dell’Under 21 olandese, capitano negli scorsi anni, ora pronto per il salto nella prima squadra degli Oranje.

Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Feyenoord, entrato a 7 anni, a 11 anni passa allo Sparta Rotterdam, poi al PSV, nel 2018 viene acquistato dal Chelsea, che lo aggrega alle proprie giovanili. Ha esordito in prima squadra il 25 settembre 2019, disputando l’incontro di EFL Cup vinto per 7-1 contro il Grimsby Town. Conclude la stagione nelle giovanili dei Blues, con qualche convocazione in Premier, nella stagione del Covid.

Il 13 ottobre 2020 viene girato in prestito al Charlton in League One la terza serie inglese. Qui gioca con continuità, 37 partite, dove dimostra enormi qualità, segnando anche un gol. Il 30 luglio 2021 viene ceduto in prestito al Coventry City, salendo di una categoria, in Championship.

Qui esplode definitivamente, con 40 prezenze e 3 gol nel campionato di seconda serie. Una continuità di rendimento straordinaria, che fanno capire come sia adatto benissimo anche per la Premier. Ed è così infatti, che il 15 luglio 2022 viene prestato al Burnley dove si conferma con numeri straordinari, 44 presenze e 5 gol, sempre nella League Championship.

La scorsa estate, il Chelsea decide di puntare definitivamente su di lui. Fa il suo esordio in Premier lo scorso agosto, 6 gare da titolare in questo inizio nel Chelsea, dove di fatto è diventato il titolare della fascia mancina.

E’ stato grande protagonista delle hiovanili della Nazionale olandese, in particolare con l’Under 17, con cui ha vinto un Europeo nel 2019, in finale contro l’Italia, battuta 4-2, dove ha segnato anche un gol.

Maatsen può diventare il futuro del Chelsea, ha giocato anche da difensore centrale, ma il suo ruolo è il terzino, esterno anche a tutta fascia. Bravo nei cross, ottima falcata, discreto tiro da fuori. Al Chelsea rivedono in lui un primissimo Ashley Cole, anche se di strada da fare ce n’è ancora tanta.

Intanto Maatsen, da Oramje, diventa sempre più Blues, con questo rinnovo che è scattato fino al 2025 con il Chelsea. In attesa di poter debuttare anche con la Nazionale maggiore olandese, per ora si gode il suo buon avvio (meno di squadra) all’esordio in Premier.

Foto: Instagram Maatsen